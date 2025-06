Le pagelle di Tudor - Vincere è l'unica cosa che conta: per questo si affida ai migliori

"Dopo i cinque gol segnati all'esordio, la Juve ne fa altri quattro al Wydad. C'è qualcosa da rivedere in difesa, in primis perché l'avversario non era troppo temibile neanche stavolta, ma la mole di gioco offensivo e la fiducia della squadra lasciano sicuramente ben sperare in vista della nuova stagione. L'atteggiamento, l'intensità e l'identità sono quelli giusti". Voto 7 in pagella per mister Igor Tudor ieri sulle colonne di TMW: il tecnico croato, almeno finora, ha disegnato una Juventus vincente e convincente in questo Mondiale per Club americano. Esattamente quello che scrive anche La Gazzetta dello Sport di questa mattina: "Spirito perfetto e gioco. Il gol che sblocca la gara è un inno al calcio e coinvolge tutti i giocatori. Squadra in crescita e ottavi in tasca".

Stesso voto anche su Tuttosport: "Era la gara da non sbagliare per centrare subito gli ottavi e affacciarsi famelici all’ultima sfida con il City. I bianconeri partono alla grande, reggendo l’urto dopo il gol del 2-1 del Wydad, e chiudendo la partita con personalità e freddezza. Un altro step verso la versione ideale di Juve che il tecnico bianconero sta plasmando". E sul portale dedicato alla Vecchia Signora, TuttoJuve: "Si affida ai migliori senza rischiare. Pensa in primis a vincere, che è l'unica cosa che conta". Sul Corriere dello Sport Tudor arriva invece fino al 7,5.

Le pagelle di Igor Tudor

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 7