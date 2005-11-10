Udinese, la classifica non ammette altri passi falsi: Runjaic si gioca tutto contro il Lecce

L’Udinese si ritrova improvvisamente in una situazione delicata e la sfida contro il Lecce assume già i contorni di un esame decisivo. Dopo quattro sconfitte consecutive, i friulani non possono più permettersi distrazioni ed errori che hanno condizionato le ultime prestazioni. Kosta Runjaic ha vissuto una striscia negativa ancora più lunga nella primavera del 2025, ma allora la salvezza era già ampiamente acquisita. Oggi, invece, il contesto è differente e un’altra battuta d’arresto potrebbe mettere in discussione anche la posizione dell’allenatore, scrive La Gazzetta dello Sport.

Runjaic chiede lucidità e rabbia

L’avvio di stagione aveva alimentato buone aspettative, grazie al pareggio casalingo contro il Como e alla vittoria sul campo del Monza. Poi, però, qualcosa si è inceppato. Runjaic non ha nascosto l’insoddisfazione per i risultati, ma ha invitato l’ambiente a mantenere equilibrio e contro il Lecce serviranno soprattutto attenzione, intensità e capacità di evitare quei regali agli avversari diventati troppo frequenti nelle ultime settimane.

Davis e Alaba, due recuperi importanti

Le numerose assenze hanno limitato le soluzioni offensive, costringendo Runjaic a scelte d’emergenza, come l’impiego di Unai Gomez da centravanti a Torino. Il ritorno di Keinan Davis dal primo minuto rappresenta quindi un’arma preziosa per ritrovare peso e incisività in attacco. In difesa, spazio dal via anche a David Alaba, chiamato a garantire esperienza, leadership e qualità in impostazione.