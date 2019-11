Udinese, Gotti: "Bravo Musso, parata importante. I gol arriveranno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro la SPAL, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Fondamentale la parata di Musso nel finale? Credo che nell'ottica di mantenere la squadra compatta ed equilibrata, qualche occasione l'abbiamo creata, speravo di portare a casa i tre punti, l'idea di perdere con un rigore così sarebbe stato brutto, Musso che non aveva parato mai un rigore, ha scelto il momento giusto per iniziare. Nuovo allenatore? Adesso c'è la sosta ed è un periodo più congruo per un cambio allenatore, è sensato che la società mi portasse fino ad oggi, poi credo che inizierà un nuovo percorso. Lasagna? E' entrato benissimo sia questa domenica che la scorsa, ho visto anche Nestorovski molto in palla. Nelle prime otto partite con una difesa molto solida c'erano pochi presupposti per fare gol, nelle altre gare è cambiata la prolificità negli ultimi 30 metri, la direzione è quella giusta, prima o poi i gol arriveranno".