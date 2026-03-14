Udinese-Juventus, Thuram costretto ad abbandonare il campo. Problemi per il francese
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Problemi fisici per Khephren Thuram che ha abbandonato il campo al 49'. Il francese era zoppicante dopo un colpo subito nel primo tempo ed è statpo Al suo posto è entrato Teun Koopmeiners.
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