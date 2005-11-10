Udinese, mister Runjaic verso la permanenza dopo le riflessioni del club post Lecce

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Udinese, mister Runjaic verso la permanenza dopo le riflessioni del club post LecceTMW
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 17:37Serie A
autore Giacomo Iacobellis
18.10.2026 17:37Serie A
L’Udinese verso la conferma di Kosta Runjaic dopo il pesante 0-3 contro il Lecce: Thiago Motta, Paolo Zanetti e Andrea Sottil restano però sullo sfondo.
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L'Udinese va verso la conferma di mister Kosta Runjaic, almeno fino al prossimo turno di campionato col Milan. Nonostante siano stati valutati i nomi dei vari Thiago Motta, Paolo Zanetti e Andrea Sottil, in questo momento il club friulano sembra orientato a dare un'altra opportunità - forse l'ultima - al suo attuale allenatore.
I numeri di Runjaic con l'Udinese
Runjaic, alla quinta sconfitta consecutiva in questo campionato nella gara casalinga di oggi col Lecce, è arrivato a Udine nel 2024 e ha collezionato finora 91 partite alla guida dei friulani, con 33 vittorie, 17 pareggi e 41 ko.
Fonte: Alessio Alaimo
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