© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sappiamo che per noi ogni partita è una lotta, dobbiamo sempre fare punti. Abbiamo dimostrato di poter fare bene anche con squadre come Inter e Milan". A parlare è Juan Musso, portiere dell'Udinese, che a Sky Sport fa il punto sulla stagione in corso: "De Paul? Giocatore diverso dalla norma, ha qualcosa nel pensiero e nelle giocate che altri non hanno, ma dobbiamo abituarci alle assenze. Ho imparato a studiare meglio gli avversari e le loro tipologie di gioco, sono aspetti che ti aiutano, a prescindere da quanto tu sia bravo o meno"

Sulla Nazionale argentina, Musso parla chiaro: "Lavoro per essere il portiere titolare dell'Argentina nel prossimo Mondiale, è un sogno e ogni giorno faccio il possibile per realizzarlo".