Ufficiale Udinese, preso subito l'erede di Bijol: contratto fino al 2030 per Bertola, l'annuncio

Salutato Jaka Bijol, l’Udinese accoglie Nicolò Bertola. Il club friulano ha ufficializzato pochi minuti fa l’ingaggio del difensore italiano, che arriva dallo Spezia e ha firmato un contratto fino al 2030.

Il comunicato stampa. “Parla italiano il futuro della difesa bianconera: è con grande piacere che Udinese Calcio accoglie un difensore di grandissima prospettiva. Ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2030. Bertola è uno dei migliori difensori emergenti del panorama italiano ed è reduce da una stagione di alto profilo disputata con lo Spezia in Serie B in cui ha segnato 3 gol in 28 partite. Difensore moderno, tecnico e fisico rappresenta un prospetto di assoluto livello sullo scenario internazionale.

Nato a Carrara il 23 marzo 2003, ha compiuto tutta la trafila delle giovanili nel vivaio spezzino fino ad arrivare in prima squadra nella stagione 21/22. Ironia della sorte, il suo debutto in Serie A è arrivato proprio al Bluenergy Stadium il 14 maggio 2022 nella gara vinta per 3-2 dallo Spezia. Nell’annata seguente va a farsi le ossa in Serie C al Montevarchi con cui gioca 22 partite in campionato dove segna anche una rete. Fa ritorno in Liguria nella stagione 23/24 in cui gioca 16 partite in Serie B segnando un gol. Bertola vanta anche 2 presenze con la Nazionale under 19 e 6 con l’under 21. Adesso per lui inizia una nuova era con la maglia dell’Udinese. Benvenuto Nicolò".