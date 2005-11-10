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Udinese, Runjaic: "Ecco dove può giocare Alaba. Ma lui e Davis non hanno i 90 minuti"

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 00:22Serie A
12.10.2026 00:22Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

David Alaba è stato, come prevedibile, uno dei temi centrali nella conferenza stampa di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della partita con il Torino. Il tecnico tedesco ha parlato del possibile impiego dell’austriaco dal punto di vista tattico:"Sapete che ha giocato in mediana, come difensore centrale, come terzino. Lo pensiamo nella difesa a tre in tutti e tre i ruoli, sa giocare in verticale, parla molto e sa dare organizzazione, cosa che forse un pochino ci è mancata. Ci stiamo allenamento tutti assieme solo da giovedì, quindi per ogni singolo giocatore la situazione di lavoro è diversa, lui però è rimasto ben impressionato e la sua storia parla per lui. Sa prendere le decisioni giuste in partita e ora andrà visto in gara".

Conta, però, anche la condizione: Alaba non è ancora al top, come Keinan Davis. Partire con entrambi titolari significherebbe avere due cambi obbligati in corso di gara: “Sì è vero - ammette Runjaic - . Davis può giocare ma non per novanta minuti e dobbiamo imparare anche da cosa è successo a Zaniolo. Come vogliamo avere Alaba per tutta la stagione vogliamo avere anche Davis.

Davis si è allenato in gruppo negli ultimi due allenamenti e ci ha fatto vedere quanto è importante. Alaba è un altro mancino come Ebosse e quindi ci dà ulteriori soluzioni. Non possiamo essere soddisfatti dei punti raccolti ma sono ottimista per i margini di miglioramento, andremo a Torino per i tre punti, dobbiamo funzionare bene come squadra".

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