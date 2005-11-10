Udinese, Runjaic: "Lavorato su molti dettagli durante la sosta, Alaba ci farà bene"

In vista della sfida contro il Torino, valevole per la 6ª giornata di Serie A, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio. Dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro il Cagliari e la successiva pausa per le nazionali, l'allenatore dei friulani ha fatto il punto sul lavoro svolto durante le tre settimane di sosta e sulla gestione dei nuovi innesti e degli infortunati.

Mister, venite da settimane di sosta dopo una sola vittoria in cinque partite di campionato. Come avete lavorato per migliorare il rendimento?

"È stata una sosta lunga, soprattutto dopo la partita contro il Cagliari che non ci ha reso felici. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio: alcuni giocatori sono andati con le rispettive selezioni nazionali, ma abbiamo avuto circa 13 o 14 giocatori ogni giorno con cui lavorare sui dettagli e disputare anche un'amichevole in Polonia. È stato un giusto equilibrio tra riposo e lavoro duro. Alcuni elementi che venivano da problemi fisici o infortuni, come Arizala, Palma o Zanoli, sono rientrati, anche se per Zanoli si è trattato di un piccolo affaticamento e abbiamo preferito non rischiare visto il precedente infortunio al crociato. Abbiamo sfruttato questo periodo per ritrovare una buona forma".

Ieri Alaba ha dichiarato in conferenza di non avere ancora i 90 minuti nelle gambe. Ci spiega l'impatto del giocatore e il motivo per cui non parte titolare?

"Sono molto felice della sua firma e del fatto che abbia deciso di venire da noi. Credo che Alaba ci farà molto bene grazie alla sua esperienza, alla sua qualità, al suo valore e alle sue doti umane, dato che si è integrato rapidamente nel gruppo. Tuttavia, la sua ultima partita ufficiale risale a tre mesi fa, quindi dobbiamo gestirlo. È un professionista esemplare, si è messo subito a disposizione ed è pronto in panchina: magari lo vedremo a gara in corso, ma sono sicuro che presto lo vedremo al massimo".