Udinese, Runjaic: "Solet ha avuto un problemino. Zanoli out, Abankwah ci sarà"

L'Udinese è in ritiro prima del match contro il Milan e Kosta Runjaic ha fatto il punto della situazione alla vigilia: "Siamo un gruppo compatto e coeso. Se diamo tutti il massimo riusciamo a funzionare come squadra, se non diamo tutti il massimo invece possiamo perdere contro tutti. Il ritiro lo abbiamo scelto per compattarci, dopo l'allenamento ci ritroveremo in hotel e avremo molte ore per parlare e sensibilizzare al meglio tutti i ragazzi. Solet ha avuto un problemino muscolare, vedremo se domani ci sarà altrimenti cercheremo di prepararlo per la gara contro il Parma".

Zanoli e Abankwah ci saranno?

"Zanoli non ci sarà, ha avuto una piccola ricaduta che può starci, è tornato abbastanza rapidamente dopo un infortunio molto grave. Stiamo lavorando praticamente h24 con lui per averlo a disposizione completamente nel breve periodo. È un ragazzo che sulla fascia può dare un grande contributo e speriamo possa tornare già nei prossimi giorni. Ha fatto tutti i controlli del caso e non ci sono lesioni, banalmente dopo un infortunio del genere possono esserci dolori. Abankwah poteva giocare già con il Lecce, ma non ho voluto rischiare. Tranne Bayo e Gueye ci saranno tutti, compreso Piotrowski".

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