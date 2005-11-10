Udinese sconfitta 3-0 dal Lecce: riflessioni su Runjaic, fra i nomi anche Thiago Motta

Una sconfitta pesante per l'Udinese. I bianconeri friulani sono stati battuti in casa 3-0 dal Lecce e restano nel gruppone inchiodato al penultimo posto in classifica. Una prestazione non gradita dai tifosi che al triplice fischio hanno espresso il loro dissenso fischiando la squadra. Come spesso accade nei momenti di difficoltà, a finire sul banco degli imputati è il tecnico. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club starebbe riflettendo sulla posizione di Kosta Runjaic. Nelle prossime ore si saprà quale possa essere la decisione finale.

Le idee in caso di cambio in panchina

Qualora si dovesse optare per il cambio in panchina, una delle idee potrebbe portare a Thiago Motta mentre un altro nome preso in considerazione dalla dirigenza potrebbe essere quello di Paolo Zanetti