Udinese, Vojvoda: "Alaba è un campione, sono sicuro che ci darà una mano"

A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Torino e Udinese, valevole per la 6ª giornata di Serie A, Mergim Vojvoda è intervenuto ai microfoni di DAZN per raccontare le sue sensazioni nel tornare a Torino da ex avversario e per fare il punto sui nuovi arrivi in casa friulana.

Sei tornato dalla Nazionale e hai trovato Alaba nello spogliatoio. Che effetto fa avere un campione del genere, come si sta integrando nel gruppo e quanto vi state appoggiando a lui in questo momento?

"Benissimo. Lui è un campione e per lui è facile integrarsi, semmai siamo più noi a doverci adattare a lui. La strada per lui è facile, sa perfettamente cosa fare, noi lo rispettiamo e sono sicuro che, piano piano, ci darà una grande mano. Lo stiamo aspettando per il momento in cui potrà scendere in campo per giocare".