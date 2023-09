ufficiale Barrow è un nuovo attaccante dell'Al-Taawoun. Al Bologna vanno 8 milioni di euro

vedi letture

"La dirigenza del club, guidata dal dottor Saud Bin Ahmed Al-Rashudi, ha completato le procedure per ingaggiare il giocatore Musa Barrow. Il calciatore gambiano proveniente dal Bologna ha firmato fino al 2026". Con questa nota ufficiale arrivata in tarda serata, l'Al-Taawoun annuncia l'arrivo in Arabia dell'attaccante.

Si chiude dunque ufficialmente l'avventura di Barrow con la Serie A, dopo alcune frizioni col tecnico Thiago Motta. Al Bologna vanno 8 milioni di euro (qui i dettagli). Ecco l'annuncio: