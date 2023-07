ufficiale Bologna, arriva il classe 2005 Naim Byar per il centrocampo

Il Bologna ha ufficializzato in queste ore, depositando il contratto in Lega Serie A, l'arrivo in rossoblù del centrocampista classe 2005 del Reims Naim Byar.

I dettagli del contratto:

Diciotto anni, il giovane franco-marocchino del Bologna, stando a quando rivela TuttoBolognaWeb.com, ha firmato un contratto di un anno in prestito con riscatto a 1 milione di euro. Se tra un anno, cioè nell'estate 2024, il Bologna eserciterà il riscatto farà poi firmare a Byar un contratto triennale.

La sua carriera:

Il giovane franco-marocchino non ha ancora debuttato in Ligue 1 e per ora ha giocato 25 partite nel Reims B la scorsa stagione segnando 5 gol. Byar viene segnalato mediano ma può giocare attaccante esterno e anche trequartista.