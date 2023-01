ufficiale Bologna, Cangiano torna dal Bari e riparte subito. Va in prestito al Fortuna Sittard

vedi letture

Si chiude, per il momento, l'avventura di Gianmarco Cangiano in Italia. Dopo il prestito al Bari, il Bologna ha reso noto di aver ripreso l'attaccante per cederlo nuovamente in prestito, stavolta al Fortuna Sittard: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere raggiunto l’accordo con la SSC Bari per la risoluzione del prestito dell’attaccante Gianmarco Cangiano e contestualmente di aver trasferito le prestazioni sportive del giocatore alla società olandese Fortuna Sittard B.V. a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023".