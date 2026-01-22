Ufficiale Foggia, arrivano Gianmarco Cangiano in prestito con diritto riscatto dal Pescara

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dal Delfino Pescara 1936, le prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Cangiano.

Classe 2001, nato il 16 maggio, Cangiano cresce nei settori giovanili di Roma e Bologna, con cui esordisce in Serie A indossando la maglia rossoblù. Nel corso della sua carriera, nonstante la sua giovane età, ha maturato importanti esperienze tra i professionisti, vestendo le maglie di Ascoli, Crotone e Pescara in Serie B, categoria nella quale colleziona 47 presenze e una rete. Il suo percorso comprende inoltre 6 presenze nella Eredivisie olandese con il Fortuna Sittard e 70 presenze e 7 gol in Serie C.

Il calciatore ha commentato così il suo approdo in rossonero:

«So bene cosa rappresenta Foggia e la sua tifoseria. È una piazza importante e passionale, che vive di calcio: non vedo l’ora di scendere in campo, sentire il calore dei tifosi e dare tutto per questi colori».

Cangiano è già a disposizione di mister Barilari e pronto a iniziare il lavoro con i nuovi compagni.