Pescara, Cangiano verso il ritorno in Serie C: vicino l'accordo con il Foggia

L’esperienza in Serie B con la maglia del Pescara per Gianmarco Cangiano è destinata a esaurirsi in questa settimana. L’esterno offensivo, che in questa stagione ha collezionato appena 159 minuti in campo spalmati su nove gare di campionato, è infatti a un passo dal ritorno in Serie C.

Come riferito da Tuttoc.com il classe 2001 dovrebbe trasferirsi al Foggia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione ben delineata che dovrebbe vedere la luce prima del fine settimana. Cangiano dunque andrà a rinforzare la rosa del rinnovato club rossonero, reduce da un passaggio di proprietà nei giorni scorsi, e tornerà in quella Serie C dove ha messo a segno sette reti in 70 presenze con anche una promozione, lo scorso anno con la maglia degli abruzzesi, conquistata in carriera.