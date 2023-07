ufficiale Bologna, ecco un tris per la Primavera: arrivano Mangiameli, Happonen e Idaro

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo – fino al 30 giugno 2026 – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Federico Mangiameli, del portiere Ukko Antti Einari Happonen e del centrocampista Benjamin Ewenn Idaro.

Mangiameli, nato il 28 marzo 2005 a Milano, arriva dal Milan, club in cui è cresciuto da quando aveva 11 anni. Piede destro, veste il ruolo di prima punta: in Under 17 ha segnato 13 reti in 20 gare, trascinando i rossoneri fino alla semifinale Scudetto poi persa proprio contro il Bologna. Nella stagione appena terminata ha collezionato un totale di 22 presenze, divise tra Under 18 (3 gol) e Primavera (2 reti), con cui ha esordito anche in UEFA Youth League. Infine, conta anche tre presenze con l’Italia Under 15.

Happonen, nato il 13 marzo 2007 a Tuusula (Finlandia), passa sotto le Due Torri dal settore giovanile del Pallokerho Keski-Uusimaa, dove ha trascorso le ultime quattro stagioni. Dal 2014 al 2019, invece, ha vestito la maglia del Tups. Già nel giro delle selezioni nazionali dall’Under 15, con l’Under 16 ha vinto la Baltic Cup tre settimane fa.

Idaro, nato il 26 gennaio 2005 a Bordeaux (Francia), ha un recente passato nelle fila del SA Merignac, dove ha trascorso le ultime stagioni dal 2019. In precedenza, ha iniziato a giocare nel CMO Bassens (dal 2010 al 2013) e proseguito nel Bordeaux (2013-2019).

I tre neorossoblù sono aggregati al gruppo della Primavera.