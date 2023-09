ufficiale Fiorentina, risoluzione consensuale con Benassi: il comunicato del club

"Fiorentina comunica di aver risolto, in maniera consensuale, il contratto con il calciatore Marco Benassi". Questo il comunicato con il quale il club viola ha dato definitivamente l'addio al centrocampista, che l'anno scorso aveva vestito la maglia della Cremonese in prestito. Resta a questo punto da capire se la risoluzione è arrivata prima o dopo le ore 20 di ieri, perché questa cosa cambierà molto la possibilità di scelta dell'ex Torino.

Nel caso in cui il contratto fosse stato risolto dopo la fine del calciomercato estivo in Italia il giocatore non risulterebbe infatti libero di firmare per qualsiasi club e dovrebbe andare in un campionato dove il calciomercato è ancora aperto, come per esempio quello turco. Possibilità anche di poter andare in uno di quei club italiani che hanno ricevuto la proroga sul mercato: Lecco, Brescia, Casertana e Perugia.

Aggiornamento delle 12.40 - Il contratto di Marco Benassi è stato risolto prima delle 20 del 1 settembre per avere aperte tutte le soluzioni.