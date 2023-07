ufficiale Juventus, rinnovo per il gioiellino Miretti. Allunga coi bianconeri fino al 2027

vedi letture

Fabio Miretti rinnova con la Juventus: il centrocampista italiano estende fino al 2027 il proprio contratto con la Juventus, come si legge dal sito ufficiale del club bianconero: "Una bella notizia che rende ancor più speciale la storia di Fabio. Arrivato nel 2011 nel settore giovanile juventino, Miretti ha saputo crescere in maniera esponenziale bruciando le tappe e raggiungendo molto presto le luci della ribalta. Già con l’Under 17 nella stagione 2019-20 è uno dei leader del gruppo, segnando la bellezza di 15 gol in sole 17 partite, prima dello stop forzato causato dal Covid".

Miretti rinnova fino al 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ ✍🏻 — JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2023

Sul calciatore c'è da tempo la Salernitana

Paulo Sousa vuole il gioiellino bianconero per la sua Salernitana. I campani sono pronti all'affondo per il centrocampista della Juventus, e hanno intenzione di mettere sul piatto un'offerta molto ricca da quindici milioni, tra parte fissa e bonus. Per Miretti un arrivo alla Salernitana sarebbe quasi un segno del destino, dopo che l'esordio in Serie A era arrivato proprio contro i campani.