ufficiale Lecce, tesserato il 2006 Kongslev: nell'ultima stagione ha giocato nel Nordsjaelland

Con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, il Lecce ha annunciato di aver tesserato Frederik Kongslev, terzino destro classe 2006: "L'U.S.Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Frederik Kongslev nell'ultima stagione al FC Nordsjaelland. L'esterno difensivo danese classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera 1 e figura già nella lista dei convocati per la gara con il Frosinone in programma domani".

Come si evince dal comunicato sul sito ufficiale il calciatore, almeno per il momento, si aggregherà con la Primavera, con i giovani giallorossi che sono campioni d'Italia in carica dopo la vittoria dello scudetto di categoria nella passata stagione. Kongslev verrà valutato e successivamente la società salentina deciderà se metterlo o meno a disposizione di Roberto D'Aversa nei prossimi mesi.