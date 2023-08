ufficiale Milan, depositato il contratto del difensore Nissen. È Nazionale svedese U19

Rinforzo ufficiale per la formazione Primavera del Milan. Come si apprende dal sito della Lega Calcio, infatti, il club rossonero ha depositato il contratto di Fredrik Nissen, difensore centrale classe 2005 del Brommapojkarna e della Nazionale svedese Under 19.