ufficiale Milan, il portiere Devis Vasquez ceduto in prestito allo Sheffield Wednesday

AC Milan comunica sul proprio sito ufficiale di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Devis Vásquez allo Sheffield Wednesday FC. "Il Club rossonero augura a Devis le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva", si legge nel comunicato del Diavolo.

Il portiere colombiano è arrivato lo scorso gennaio in rossonero, ma non è riuscito a lasciare il segno. Il 25enne ha disputato infatti soltanto due partite con la formazione Primavera senza essere mai considerato neanche per la panchina della prima squadra. Adesso lo aspetta una nuova avventura in Championship per provare a mettere in mostra le sue qualità.