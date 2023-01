ufficiale Roma, Satriano vola in Olanda. È un nuovo giocatore dell'Heracles

Antonio Satriano è un nuovo giocatore dell'Heracles Amelo. L'attaccante italiano, 19 anni, arriva dalla Roma a titolo definitivo e ha firmato fino al 2027: "Sono felice di essere qui. Prima di venire ho fatto molte ricerche sul club e sono convinto che possano rendermi un giocatore migliore. Non vedo l'ora di vivere qui in Olanda e vorrei imparare anche la lingua". Scelto anche il numero di maglia: Satriano, nazionale italiano Under 20, vestirà la numero 9.