Satriano finalmente nel posto giusto? Getafe pazzo di lui: "Impatto clamoroso, ottima scelta"

Arrivato all’Olympique Lione negli ultimi giorni del mercato estivo come soluzione d’emergenza, Martin Satriano non è mai riuscito a lasciare il segno in Francia. L’attaccante uruguaiano era stato promosso titolare dopo la partenza improvvisa di Georges Mikautadze, ma il suo rendimento sotto porta non ha convinto. In tutta la prima parte di stagione si è fatto notare soltanto con un gol contro il Salisburgo in Europa League e una doppietta contro il Nantes in Ligue 1. Numeri considerati troppo modesti dal club, che ha deciso di lasciarlo partire nel mercato invernale, anche dopo l’arrivo del giovane Endrick.

Trasferitosi in Spagna, al Getafe, il centravanti classe 2001 cercava una nuova occasione per rilanciarsi dopo un periodo complicato, segnato anche da un grave infortunio subito quando giocava a Lens. L’impatto ne LaLiga è stato però immediatamente positivo: le sue prestazioni contro Valencia e Girona hanno convinto l’allenatore José Bordalás a puntare su di lui come riferimento offensivo. Ha segnato il primo gol decisivo, contro il Villarreal, ma la vera consacrazione è arrivata contro il Real Madrid: una rete spettacolare che ha regalato la vittoria al Getafe e scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Una settimana più tardi l’uruguaiano si è ripetuto contro il Real Betis, confermando il suo momento di forma. "Un impatto clamoroso: dopo il gol straordinario al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, si è ripetuto contro il Betis", ha scritto Marca.

Satriano ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite e sembra perfettamente integrato nella squadra. "Il gruppo è molto unito e l’ambiente nello spogliatoio è eccellente", ha spiegato l’attaccante, aggiungendo di trovarsi bene anche accanto a Luis Milla. Il suo allenatore non ha nascosto l’entusiasmo: "È stata un’ottima scelta. Non solo per i gol, ma per il suo impegno e la sua mentalità". Grazie anche al contributo di Satriano, il Getafe è risalito fino al nono posto in Liga, allontanandosi rapidamente dalla zona retrocessione.