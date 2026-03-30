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Che impatto per Satriano al Getafe. E l'ex Inter viene blindato dagli azulones
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Martin Satriano è ufficialmente un giocatore del Getafe. Il club spagnolo lo ha riscattato dal Lione che ne deteneva il cartellino e si è legato all'uruguayano fino al 2030.
Ex Inter ed Empoli, Satriano è arrivato al Getafe a gennaio ed è stato subito impattante: 3 reti in 10 partite de LaLiga, tra cui uno decisivo al "Bernebeu" contro il Real Madrid. Anche le altre due reti hanno contribuito ad altrettanti successi degli azulones, contro Villarreal e Betis.
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