ufficiale Sassuolo, dal Feyenoord arriva in prestito con diritto Marcus Pedersen

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha annunciato l'approdo in neroverde di Marcus Pedersen, che giocherà la sua prima stagione in Serie A in prestito dal Feyenoord: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Marcus PEDERSEN (’00, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dal Feyenoord".

I dettagli dell'operazione

Sassuolo e Feyenoord hanno chiuso l'accordo sulla base di un prestito oneroso a un milione di euro più obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro più bonus. Per il terzino destro che raccoglierà l'eredità di Muldur contratto di un anno più altri quattro.