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Roma, l'indizio di mercato arriva da Malen: "Read ci farebbe comodo. Ci ho parlato? No..."

Roma, l'indizio di mercato arriva da Malen: "Read ci farebbe comodo. Ci ho parlato? No..." TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 13:30Serie A
L'attaccante olandese ha parlato di mercato: "". E ride quando parla di Read.

Dopo il mancato rinnovo di Celik, andato a parametro zero alla Juventus, il grande obiettivo per la fascia destra della Roma si chiama Givairo Read. i giallorossi sono in trattativa con Feyenoord per l'olandese classe 2006, anche se al momento sembra esserci ancora una certa distanza tra i due club visto che il Feyenoord sembra irremovibile dalla propria richiesta di 30 milioni e la Roma si è spinta a 25 con bonus.

L'indizio di mercato arriva da Malen?

Mentre le trattative proseguono, un indizio di mercato potrebbe arrivare dal connazionale Donyell Malen. Parlando del mercato della Roma, e in particolare della trattativa per Read, l'attaccante ha ammesso di non averci ancora parlato, pur lasciandosi sfuggire un sorriso beffardo. Malen ha poi aggiunto: "E' molto giovane, ha grande qualità e si sta mettendo in grande risalto. Lui è un calciatore che potrebbe farci comodo".

La convivenza con Castro e l'assalto fallito a Summerville

Parlando anche di altri acquisti e trattative sfumate, Malen ha detto la sua anche su una possibile convivenza con Santiago Castro: "In carriera ho giocato con tanti partner, per me cambia poco, sarà Gasperini a decidere cosa fare. La cosa importante è che se si vuole competere ad alti livelli servono giocatori forti e Santiago lo è. Chi ci aiuta a segnare è sempre il benvenuto". E sul compagno di Nazionale Summerville ha ammesso: "Con Crys c’eravamo anche sentiti. Purtroppo è andata male ma non mi va di commentare le scelte di un amico. Gli auguro solo il meglio".

Clicca qui per leggere la prima parte dell'intervista a Malen.

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