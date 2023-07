ufficiale Sassuolo, dalla Roma arriva Vina per la fascia sinistra. La formula

Ceduto Kyriakopoulos al Monza in prestito con obbligo di riscatto condizionato, il Sassuolo acquista subito il sostituto a livello numerico per la propria rosa. Dalla Roma arriva il laterale uruguaiano Matias Vina, reduce dagli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Bournemouth, in Premier League.

Il classe '97 approda in neroverde con la medesima formula con cui era stato acquistato dagli inglesi, ecco quanto si legge dal comunicato ufficiale diffuso sui canali di comunicazione del Sassuolo:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Matías Viña (’97, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dalla A.S. Roma".