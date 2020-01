© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel giorno di Martin Satriano (18) all'Inter, un altro attaccante uruguaiano, il coetaneo Emiliano Gomez Dutra, sbarca in Italia. Per l'ex gioiello del Boston River c'è il Sassuolo che lo ha prelevato con la formula iniziale del prestito, contratto depositato. Gomez Dutra ha una lunga militanza nella nazionale under 20 del suo paese.

Gli emiliani hanno concluso anche l'acquisto della punta Riccardo Comisso (18) dall'Udinese, e disposto il rientro alla base di Stefano Saielli (17), punta di ritorno dalla Reggio Audace, del centrocampista Davide Romeo (19) in arrivo dalla Vigor Carpaneto,. Dal Palermo torna invece il terzino sinistro Lorenzo Bechini (18).