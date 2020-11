Un altro italiano agli Europei: è Marco Rossi. Ungheria batte Islanda con una magia di Szoboszlai

L'Ungheria strappa la qualificazione a Euro2020 al termine di un'incredibile rimonta. Sotto di un gol fino a due minuti dalla fine per rete di Sigurdsson all'11', riescono a ribaltare la partita con le reti di Nego (88') e Szoboszlai (92'). Il talento del Salisburgo nella circostanza fa tutto da solo, ricevendo palla poco proma di centrocampo e andando via palla al piede incontrastato, fino alla conclusione secca dalla distanza che ha battuto Halldorsson. Un altro pezzo d'Italia si aggiunge al torneo: Marco Rossi è l'artefice dell'impresa. Il commissario tecnico, tuttavia, non è potuto essere presente questa sera essendo risultato positivo al Covid-19. In panchina il suo vice, Cosimo Inguscio. Per l'Ungheria è la seconda qualificazione consecutiva dopo aver partecipato a Euro 2016: in quella circostanza riuscì persino ad accedere agli ottavi di finale.