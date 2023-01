Vlahovic e Pogba, ci siamo quasi: giovedì test amichevole per avere il via libera dalla Juve

vedi letture

Dopo il match con l’Atalanta di ieri sera, l’intenso calendario di gennaio prevede per la Juventus un’altra sfida casalinga, contro un avversario casualmente affrontato soltanto qualche giorno fa in Coppa Italia: domenica all’Allianz arriva il Monza di Palladino. In settimana - sottolinea Tuttosport - il tecnico bianconero cercherà di recuperare anche Vlahovic e Pogba: atteso un test amichevole giovedì per avere il via libera, in modo da ritrovare i due fuoriclasse quantomeno nella lista dei convocati.