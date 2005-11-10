Week-end decisivo per un altro allenatore di Serie A. Dopo quattro cambi in sei turni

Nemmeno il tempo di archiviare la tre giorni europea che stasera torna in campo la Serie A col primo anticipo della settima giornata. Di fronte allo Stirpe dalle 20.45 Frosinone e Sassuolo, due delle più intriganti rivelazioni di questo avvio di stagione. Da un lato la squadra di Alvini con dieci punti conquistati e un 3-0 da riscattare incassato a Napoli dopo il rientro dalla sosta, dall'altro i neroverdi di Aquilani che sono ripartiti da un 1-1 contro il Milan. Poi domani Venezia-Napoli, Bologna-Inter, e Roma-Genoa, un programma che proseguirà domenica con la sfida del Via del Mare Lecce-Udinese. E qui sotto osservazione c'è soprattutto la posizione di mister Kosta Runjaic.

A Udine situazione da monitorare

Non è un mistero infatti che a Udine non siano soddisfatti del rendimento della squadra bianconera. Dopo il pareggio contro il Como e la vittoria in quel di Monza sono arrivate quattro sconfitte consecutive che hanno anestetizzato entusiasmi e ambizioni. Durante la maxi-sosta ha fatto capolino dalle parti del Friuli David Alaba, ma nell'ultimo turno nemmeno l'ingresso del difensore austriaco è bastato per mettere un freno all'emorragia di sconfitte. Per evitare il ko contro il Torino.

La sfida di domenica è insomma delicatissima e non a caso la società friulana per la gara di Lecce ha deciso per il ritiro anticipato. L'Udinese si ritrova già oggi per preparare la gara valida per il settimo turno di Serie A, Runjaic sa che in caso di ulteriore ko la sua sarà la prima posizione a esser messa in discussione. In caso di esonero, sarebbe il quinto cambio di allenatore in questa Serie A.

Chi ha già cambiato allenatore

Quarta giornata - Paolo Vanoli subentrato a Fabio Grosso alla guida della Fiorentina.

Quinta giornata - Raffaele Palladino subentrato a Domenico Tedesco alla guida del Bologna.

Sesta giornata - Alberto Gilardino subentrato a Carlos Cuesta alla guida del Parma.

Settima giornata - Davide Nicola subentrerà a Giovanni Stroppa alla guida del Venezia.