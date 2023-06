Zaniolo: "Mourinho non l'ho più sentito, però so che mi vuole bene". E svela un aneddoto di Roma

"A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me la prenderemo in considerazione". Parla così Nicolò Zaniolo, a La Gazzetta dello Sport, commentando i rumors di mercato che lo riguardano da vicino, soprattutto in ottica Serie A e Juventus.

Da quando a febbraio si è trasferito in Turchia ha più parlato con Mourinho? "No, non l’ho più sentito. Però so che Mourinho mi vuole bene, chiede sempre di me a Sergio Olivera, mio compagno al Galatasaray. Sarò sempre grato a Mou".

Ci svela un aneddoto su lei e Mourinho? "L’anno scorso, prima della partita contro l’Empoli, ero un po’ giù di morale perché non segnavo da cinque o sei partite. Mourinho mi ha preso da parte e mi ha detto: “Nicolò, stai sereno. Oggi segni”. E così è stato. Mourinho vede sempre tutto prima, è incredibile. È un allenatore top, speciale. Uno che ti stimola sempre".