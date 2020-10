Zidane risponde a Mayoral: "Falso che volessi lui anziché Jovic, ho chiesto io l'acquisto di Luka"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Cadiz, il tecnico dei blancos Zinedine Zidane ha voluto rispondere anche alle parole di Borja Mayoral, nuovo attaccante della Roma, sulle sue presunte preferenze nel reparto avanzato del Real Madrid: "Ho chiesto io al Real l'acquisto di Jovic. Ognuno può dire quello che vuole, ma le cose non stanno così. È falso".

"Zidane voleva che restassi al Real, per questo sono rimasto più a lungo. Nei piani del club era in uscita Jovic, ma io non potevo lasciar passare un treno come quello della Roma. Qui posso crescere", erano state invece le dichiarazioni di ieri del nuovo acquisto giallorosso durante la sua presentazione ufficiale.