Ufficiale Riecco Baroni: due anni dopo, l'allenatore torna sulla panchina dell'Hellas Verona

Ora è anche ufficiale, Marco Baroni torna ad allenare l'Hellas Verona a distanza di due anni dal momento in cui ha lasciato per la Lazio prima e il Torino, con cui però non ha terminato la scorsa stagione, poi.

Di seguito il comunicato della nomina di Baroni fornito dalla società scaligera, con tutti i dettagli del caso: "Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029".

E poi, si legge ancora nella nota dell'Hellas: "Nato a Firenze l’11 settembre 1963, il tecnico torna sulla panchina dell’Hellas dopo l’esperienza della stagione 2023/24, conclusa con la salvezza in Serie A e il tredicesimo posto finale in classifica. In precedenza aveva già fatto parte dello staff gialloblù nel campionato 2002/03, come vice di Alberto Malesani. Il suo legame con il Verona nasce da calciatore: Baroni ha infatti vestito la maglia gialloblù dal 1995 al 1998, collezionando 93 presenze e 9 gol tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nel corso della carriera da allenatore ha conquistato due promozioni in Serie A, con il Benevento nella stagione 2016/17 e con il Lecce nel 2021/22. Nella massima serie ha inoltre raggiunto la salvezza alla guida dello stesso Lecce e dell’Hellas Verona. Hellas Verona FC rivolge a mister Marco Baroni e a tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro".