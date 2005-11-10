Ultimo giorno in biancorosso per Crisetig e Fortin: le loro strade si separano dal Padova
Ancora due addii in casa Padova, con Lorenzo Crisetig e Mattia Fortin che con oggi termineranno la loro esperienza in biancoscudato.
Di seguito il comunicato relativo al primo calciatore menzionato: "Un ragazzo straordinario e professionale che, con la fascia da capitano, ci ha accompagnato alla conquista di una promozione incredibile ed una salvezza nel campionato cadetto.
Il Calcio Padova si congeda con Lorenzo Crisetig, in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera".
Questo quello invece legato a Fortin: "Arrivato da ragazzino, cresciuto come professionista e uomo con la nostra maglia. Ha difeso i pali della porta biancoscudata in 56 occasioni, ottenendo promozione in cadetteria e salvezza.
In bocca al lupo Mattia Fortin per il prosieguo della tua carriera".