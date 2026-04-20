Padova, Crisetig: "La Curva ci ha dato una grossa dose di entusiasmo. I tre punti sono per loro"

“Questo pomeriggio era davvero fondamentale regalare questi tre punti a questo bellissimo pubblico. La Curva Sud ci sta dando una grossa dose di entusiasmo perché ad ogni contrasto o ad ogni palla sporca tutto quel tifo ci dà tanto in più rispetto a prima”. Il centrocampista del Padova Lorenzo Crisetig ha parlato così dopo il successo nello scontro salvezza contro la Reggiana che ha praticamente messo in sicurezza la permanenza in Serie B dei biancoscudati.

“Non è assolutamente la mia rivincita, ma sono contento di aver ritrovato fiducia. - prosegue Crisetig come si legge su Trivenetogoal.it – Dopo cinque sconfitte non era facile pensare di poter conquistare due vittorie di fila che adesso ci faranno preparare al meglio la trasferta di Chiavari”.