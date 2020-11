Brescia, Lopez: "Bjarnason al posto di Ndoj. Ayè? Sta crescendo". I convocati per il Venezia

Sfida complicata per il Brescia di Diego Lopez alla ripresa del campionato di Serie B contro il Venezia. Per la gara il tecnico uruguaiano ha analizzato i vari temi del confronto e ha analizzato anche il fronte della formazione: “Bjarnason al posto di Ndoj? Visto come stanno andando le cose direi di sì. Verzani titolare? No. Deve crescere con noi, sta imparando molto perché è un ragazzo che ascolta. In questo momento però non può essere titolare. Torregrossa-Donnarumma dal 1’? Possono giocare insieme. Ayé sta crescendo, le risposte si danno sul campo".

Di seguito la lista dei convocati delle Rondinelle per la sfida contro i lagunari:

Portieri: Joronen, Kotnik

Difensori: Sabelli, Mateju, Chancellor, Mangraviti, Verzeni, Papetti

Centrocampisti: Van de looi, Spalek, Zhmral, Ghezzi, Labojko, Jagiello, Bisoli, Dessena, Bjarnason

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Ragusa