Ufficiale Brescia, primo innesto in difesa: dalla Carrarese arriva il giovane Cartano

vedi letture

Dopo essersi messo in luce nella passata stagione in Serie D con la maglia del Tau Altopascio (24 presenze con tre reti) per Raffaele Cartano è arrivato l’approdo in Serie B dopo un passaggio di sei mesi in Serie C con la maglia della Carrarese dove ha, tuttavia, trovato poco spazio collezionando appena due presenze.

Il difensore centrale classe 2002 è infatti approdato al Brescia che lo ha prelevato, come si legge nella sezione dedicata al calciomercato sul sito della Lega B, a titolo temporaneo.