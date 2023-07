ufficiale Carrarese, in difesa arriva Cartano dalla D. Contratto annuale con opzione

È con una nota ufficiale che la Carrarese "comunica di aver perfezionato l'acquisizione dei diritti sportivi del calciatore Raffaele Cartano, che si lega agli azzurri con un contratto valido sino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Il classe 2002 ha trascorsi nelle giovanili di Lucchese e Livorno dimostrandosi difensore abile in marcatura e nei duelli corpo a corpo". Cartano è reduce però dalla stagione vissuta in Serie D al Tau Altopascio, dove ha collezionato 23 presenze condite da tre gol.

Hanno poi fatto seguito le parole del neo giocatore azzurro: "È iniziata questa avventura da due settimane e non avrei potuto augurarmi esito migliore. È vero che sono stato bravo a metterci tutto, ma sono stato facilitato da un gruppo di ragazzi straordinari e uno staff tecnico competente e qualificato. Essere al passo del gruppo non sarà facile ma non farò mancare impegno e determinazione. Sono un difensore centrale che ha sempre ricoperto il ruolo in uno schieramento a quattro mentre nella difesa a tre mi sono cimentato nella scorsa stagione come mezzo destro. Con il lavoro e il supporto dei compagni e recependo insegnamenti dallo staff tecnico non credo possa essere precluso nulla".