Cambio modulo e rientro di Izzo, Ballardini trova il primo successo sulla panchina dell'Avellino

Alla quarta gara sulla panchina dell'Avellino arriva il primo successo per l'esperto tecnico chiamato dopo l'esonero di Biancolino

Ci sono volute quattro gare di campionato, e la pesante debacle contro il Venezia nel turno infrasettimanale, a Davide Ballardini per conquistare la sua prima vittoria alla guida di quell’Avellino che aveva deciso di puntare su di lui a fine febbraio per sostituire Raffaele Biancolino.

Il cambio modulo

In casa contro il Padova, in uno scontro diretto fra salvezza e ambizioni play off, è arrivato un successo sul filo di lana con un gol allo scadere firmato da Raffale Russo. E chissà se è solo un caso che questi tre punti siano arrivato dopo il cambio di modulo con il ritorno alla difesa a quattro, col rientro di Izzo, e un trequartista alle spalle delle due punte Biasci e Patierno. Un cambio che Ballardini meditava fin dal suo arrivo e che era stato rimandato per cercare di farlo assimilare al meglio a una squadra che solo sporadicamente a inizio stagione lo aveva utilizzato prima di virare senza mezzi termini su quel 3-5-2 che il neo tecnico ha utilizzato nelle prime uscite per poi accantonarlo capendo che non stava portando i frutti desiderati.

Il rientro di Izzo

Fondamentale è stato certamente il rientro in campo dell’esperto centrale Armando Izzo tornato a vestire la maglia biancoverde dopo l’esperienza al Monza e finora mai utilizzato a causa di un problema fisico. Con lui e Simic al centro della difesa la squadra non solo ha ballato poco dietro, ma ha trovato anche una nuova fonte di gioco nei piedi del classe ‘92 che ha agito quasi da regista arretrato impostando spesso la manovra dal basso. Un rientro atteso e che può rappresentare un’arma in più da qui alla fine della stagione per blindare la salvezza e magari sognare anche qualcosa in più visto che la classifica resta ancora piuttosto corta.