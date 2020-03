Ds Pescara: "Mi sento come un animale in gabbia. La ripresa? Difficile prima del 9 maggio"

Giorgio Repetto, ds del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Centro in merito al momento di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese a causa della pandemia di Coronavirus: “Mi sento come un animale in gabbia, ma non mi interessa perché la situazione è troppo delicata per pensare di agire in altra maniera”.

Sul tema della ripresa delle competizioni il dirigente del Delfino ha, poi, dichiarato: “Di medicina e di virologia non capisco nulla, però, così, a naso, dubito che si possa riprendere entro quella data. Bisognerà capire in che modo evolverà la situazione in Italia e poi si potranno fare delle valutazioni più precise, visto che al centro-sud il picco del virus è previsto più avanti. Non possiamo parlare di calcio e di campionato con oltre 20mila contagiati e 1.800 morti. Poi, invece, come spero, se si dovesse normalizzare il tutto, allora torneremo in campo giocando anche in estate”.