Empoli, ag. Moreo: "Il Bari? Difficile un suo trasferimento a gennaio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Moreo non passerà dall'Empoli al Bari. Almeno per il momento. Ad affermarlo è l'agente dell'attaccante, Omar Frontini, ai microfoni di TuttoBari.com: "Quest'estate c'è stata la possibilità e abbiamo valutato questa idea. Adesso non ci sono stati contatti. Nulla di vero o di concreto. Via a gennaio? Dobbiamo capire i piani più avanti ma credo rientri nel progetto. In caso contrario però non valuterebbe di scendere di categoria. Quindi Bari penso sia difficile da realizzare però restiamo a disposizione".