Empoli, Andreoletti verso il Vicenza: "Di neo promosso ha solo la categoria. Suderemo sette camicie"

"Il campionato è lunghissimo, non è un risultato positivo adesso che svolta il torneo, ma abbiamo voglia di dare risposte, a noi e ai tifosi: abbiamo voglia di tornare a vincere, la vittoria manca da troppo tempo, ma siamo consapevoli di avere davanti un'avversario esperto, che di neo promossa ha solo la categoria. Dovremmo sudare le cosiddette sette camicie per portare a casa i tre punti": esordisce così, alla vigilia della sfida che aprirà l'8ª giornata del campionato di Serie B, il tecnico dell'Empoli Matteo Andreoletti, che ha parlato quando la gara con il Vicenza si avvicina.

Il trainer prosegue poi: "Ad Ascoli ho visto un atteggiamento importante, questo deve essere le fondamenta su cui costruire la nostra stagione, ma ovviamente la mia ambizione è vedere una squadra che migliora di giorno in giorno: l'atteggiamento, ne sono certo, sarà sempre straordinario da parte dei ragazzi, non ci tradiranno mai, ma mi aspetto qualcosa di più anche con la palla".

Il focus si sposta quindi sulla condizione della rosa: "Per quel che concerne la rosa, la cosa positiva è che abbiamo ancora un altro allenamento e quella ancora migliore che potremmo probabilmente avere tutti a disposizione, aspetto molto importante anche nell'ottica delle tre gare. La questione più complicata è quella di Yepes, che ha avuto una distorsione alla caviglia, la sua situazione è in divenire, ma abbiamo recuperato Romagnoli, Distefano, Monaco... ci son tutte le condizioni per avere una squadra che dà soluzioni non solo nell'undici ma anche nei cambi. È una rosa che ci permette di fare valutazioni molto ampie".

Conclude poi con un positivo messaggio in vista del futuro: "È una squadra che è un piacere allenare, è spettacolare, qui ho ragazzi di alto valore tecnico e umano: sto proprio riscoprendo il piacere di fare l'allenatore, è bello vivere il campo ma anche il fuori campo. Mi sto innamorando di questa squadra, la sento già mia".