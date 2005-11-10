La notizia era nell'aria, adesso arriva anche l'ufficialità del tutto: Matteo Andreoletti non è più l'allenatore dell'Empoli. Fatale la sconfitta contro il Benevento, che ha fatto scivolare la formazione azzurra all'ultimo posto della classifica di Serie B, con il club che ha quindi optato per il secondo ribaltone stagionale (l'annata era iniziata con Guido Pagliuca).

Di seguito, la nota del club:

"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Matteo Andreoletti dall'incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Andrea Malgrati e Andrea Molteni dai rispettivi incarichi.

A mister Andreoletti e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso. Empoli Football Club augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere, umane e professionali".