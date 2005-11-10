Come già avevamo anticipato, giornata movimentata in casa Empoli, con Matteo Andreoletti ormai prossimo all'esonero. Il tecnico paga la sconfitta patita ieri contro il Benevento, che è apice di un periodo decisamente negativo che ha portato la formazione azzurra all'ultimo posto della graduatoria di Serie B, dopo 13 gare giocate.

Diversi i nomi emersi per la sostituzione dell'attuale trainer, ma alla fine sembra essere stata la soluzione interna ciò su cui puntare. Si pensa infatti alla promozione del tecnico della formazione Under 17 Lorenzo Tonelli, che è però in possesso del solo patentino UEFA A , che non permette di allenare una squadra in Serie B da primo allenatore. Servirebbe dunque una deroga per permettergli di guidare la squadra fra i cadetti, con la stessa che ha una durata di 30 giorni; tempo che servirà al club per riflettere sul da farsi. Chiamare poi un nuovo tecnico, ponderando al meglio la scelta, o affiancare qualcuno all'allenatore?

Se si dovesse proseguire su questa seconda linea, ecco che - come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com - va in auge il nome di Ezio Gelain, fermo però da una decade. La sua ultima esperienza risale al 2016, quando fu chiamato in sostituzione dell'esonerato Franco Colomba a Livorno.