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Empoli ultimo in classifica e umiliato dal Benevento: Andreoletti a forte rischio esoneroTMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 10:51Serie B
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25.11.2026 10:51Serie B
Dopo il pesante ko con il Benevento, l'Empoli è ultimo in classifica: a rischio la panchina di Andreoletti
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Il pesante ko subito ieri sera in casa del Benevento potrebbe costare caro a Matteo Andreoletti, allenatore dell'Empoli. I toscani sono stati travolti 5-0 dai sanniti e ora sono all'ultimo posto solitario in classifica con appena 9 punti conquistati in 13 giornate.
Secondo quanto raccolto da TMW la posizione del tecnico sarebbe appesa ad un filo, con la via dell'esonero che si sta facendo strada nelle ultime ore. In caso di separazione con Andreoletti l'Empoli sarebbe costretto a cercare il terzo allenatore in stagione a novembre, visto che i toscani avevano iniziato la stagione con Pagliuca in panchina, allenatore che ha risolto il suo contratto con l'Empoli per sedersi sulla panchina della Carrarese.
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