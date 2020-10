Empoli, Brignoli: "Buon punto contro una squadra forte, abbiamo fiducia"

Intervistato da Radio Lady, il portiere dell’Empoli Alberto Brignoli ha commentato lo 0-0 di oggi contro il Monza che lo ha visto grande protagonista: “Siamo contenti per il punto contro una squadra forte. Non è sufficiente ma è un punto di partenza fare quattro punti in due gare. Questa è la strada per la salvezza e per arrivarci prima possibile. Abbiamo fiducia ma anche positività, si può lavorare e siamo felici di lavorare con Dionisi, è bravissimi e siamo fortunati. Ora si va a Pescara con la voglia di ripartire. Noi siamo a disposizione del mister e con lui al 200%, cerchiamo di fare il massimo per le nostre potenzialità e qualità. Col tempo vedremo cosa siamo riusciti a costruire”, ha concluso come riportato da Empolichannel.it.