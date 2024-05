Bonucci si ritira, oggi l'ultima gara in carriera: "Voglio chiudere con un trofeo col Fenerbahce"

Leonardo Bonucci tiene fede a quanto aveva dichiarato all'inizio di questa stagione, quando vestiva la maglia dell'Union Berlino, e si ritira dal calcio giocato. Il difensore italiano vivrà oggi la sua ultima partita in carriera e lo farà con la maglia del Fenerbahce, nell'ultima giornata della Super Lig turca.

Il suo club ha tributato l'ex Juventus con una maglia autografata da tutta la squadra e l'abbraccio di compagni, staff e dirigenza. Tramite un comunicato ufficiale, ad annunciarlo è stata la compagine di Istanbul: "Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato dell'intervallo, concluderà la sua carriera calcistica attiva.

Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore İsmail Kartal e i nostri giocatori prima dell'ultimo allenamento (ieri, ndr) presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l'İstanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra".

Bonucci ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto domani combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e domani abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti".